Další den bez tepla i teplé vody. Ať už se spor vyřeší, přejí si lidé

Z celé situace je, diplomaticky řečeno, rozladěný. Zvlášť ze způsobu oznámení. „V pátek v 16:58 jsem do datové schránky dostal od dodavatele tepla zprávu, že nám od soboty od 8 hodin ráno přerušuje dodávky tepla. To se mi samozřejmě nelíbilo,“ krčí nespokojeně rameny. Je prý ale nekonfliktní typ, takže nechce přilévat olej do ohně. „Doufám, že se to brzy vyřeší a děti přestanou být rukojmími,“ říká.