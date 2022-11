„Nasadím punčochu a vykradu banku.“ Jak se žije ve městě s nejdražším teplem

Šedesátník Stanislav se sklání pod otevřenou kapotou a kontroluje olej v motoru. Trable se starým autem nejsou zdaleka jediné, co ho teď trápí. „Za teplo nově zaplatím 10 200 korun měsíčně navíc. Já su milionář, vůbec se mě to nedotkne,“ povídá ironicky. Už vážně dodává, že mu kvůli zvýšeným zálohám nezbudou peníze na jídlo ani oblečení.

Sedí za stolem ve svém třípokojovém bytě a ukazují zálohový list. Dorazil před pár dny. „Měsíční zálohy teď máme bez elektřiny a plynu přes 9 tisíc. Člověk si říká, že si do důchodu našetří a bude si žít. Teď doma sedíme v županech a skoro nikde netopíme. Město drží pod krkem třetinu lidí.“ V nadsázce říkají, že vybourají střechu paneláku a pořídí si do bytu krb na dřevo.

Zdražení oznámilo staronové vedení radnice na začátku října, několik dní po komunálních volbách. „Komunikace ze strany města je katastrofa. Ani na ustavujícím zastupitelstvu lidem nic nevysvětlili. Město je garant tepla, mělo by se k tomu postavit čelem. Možná spoléhají na to, že lidi jsou ovce, jen sklopí hlavu a zaplatí,“ říká Dalibor Konečný z vedení jednoho z místních bytových družstev.

Jednatel městské firmy Teplo Břeclav a zároveň nově zvolený zastupitel za vítězné hnutí ANO Martin Marták se hájí. Podle něj se s kolegy o konci dodávek dozvěděli teprve v září, kdy jim oznámení od NWT dorazilo do datové schránky. „Tu informaci jsme začali prověřovat přes operátora trhu a od provozovatele sítě jsme se dozvěděli, že za dva dny spadáme do černého odběru. Chápu, že si lidé chtějí najít viníka. Ale Teplo Břeclav v té situaci nemělo lepší řešení. Právní oddělení nám poradilo, že dokud nebudeme mít pro lidi řešení, tak to zatím neříkejme, protože to vyvolá obrovskou paniku,“ říká.