Děti plivly do tváře ukrajinské spolužačce. Útok odsoudili Rakušan i ambasáda

Záběry lze dohledat i na facebooku, a to s úterním datem. „České děti dnes na školní exkurzi udeřily mou dceru a plivaly jí do obličeje, že je Ukrajinka. Jak takový postoj zákonem potrestat? Mám v sobě tolik vzteku, že pokud se neovládnu, budu deportována,“ napsala v příspěvku žena, která video zveřejnila.

Děti dovedou být krutější než dospělí. Spolužáci praštili a plivnuli do tváře na školním výletě, protože holka je Ukrajinka. Prosím, co musí udělat její maminka podle zákonu? Jak potrestat rodiče těchto malých fanoušků Ruska? Mezitím, “Rusko je hovno” - souhlas. pic.twitter.com/IJclnYvF1p

„Tahle situace za mě znamená mnohem víc než konflikt mezi dětmi. Znamená to, že ruský dezinformační vliv má obrovskou sílu a začíná mluvit jazykem nenávisti právě přes děti. Ty říkají to, co slyší doma. Kvůli dezinformacím vyvolávají nenávist k Ukrajincům, kteří v Česku žijí. Vidím tady hrozbu, že to jenom poroste,“ dodala žena, která se angažuje také v Ukrajinském centru bezpečnosti a spolupráci, kde se věnuje vyšetřování ruských dezinformací.