„Díky vám jsem mohl mít bohaté Vánoce,“ přišlo v přání od místostarosty

Zastupitelé Prahy 18 obdrželi nečekané novoroční přání z e-mailového účtu místostarosty Ondřeje Lněničky (ODS). Autor v něm děkuje úředníkům, radním i opozičním zastupitelům, že ho nechávají řídit Prahu 18, a on si díky tomu přišel k velkým ziskům. Podle mluvčí radnice někdo zneužil radniční doménu.

„V první řadě musím poděkovat mému úřadu a zejména úžasným a krásným úřednicím. Váš vstřícný přístup a servilita, kdy po vás chci věci, které byste jinak neudělali, ve mně vyvolává pocit mocného vládce,“ píše se v novoročním přání, podepsaném ‚Váš Ondřej‘.

E-mail, adresovaný všem zastupitelům a několika dalším příjemcům, odešel z oficiální adresy letňanského místostarosty v sobotu 31. 12. o půlnoci.

Jménem místostarosty a zároveň radního pro školství si autor „novoročního přání“ pochvaluje, že si v posledních letech polepšil díky obecním zakázkám.

„Nesčetněkrát jste mi pomohli s úkoly, které přinesly velké zisky nejen mně, ale i některým z vás. Hodně je to vidět ve školství, které jsem si před 4 roky vybral jako hlavní kompetenci zejména z důvodu očekávaného vysokého rozpočtu v této oblasti. Vždyť jsme tam proinvestovali přes 400 milionů, a to by bylo, aby z toho něco nezůstalo tady ve Veleni (a také na úřadě),“ píše se v novoročním e-mailu.

Foto: Seznam Zprávy E-mail, který obdrželi všichni letňanští zastupitelé.

Podezřele upřímný tón e-mailu, v němž se politik nepřímo doznával z nekalostí, mnohé příjemce zarazil. Redakce Seznam Zpráv se ptala přímo Lněničky, zda tento e-mail psal skutečně on, ale pouze odkázal na vyjádření mluvčí městské části:

„Dne 31. 12. 2022 došlo ke zneužití domény letnany.cz. Věc byla předmětem jednání mimořádné Rady MČ dne 3. 1. 2023 a z jejího rozhodnutí byla postoupena k řešení příslušným orgánům. Z důvodu probíhajícího vyšetřování, jehož řádnost nechceme narušit, nebudeme věc více komentovat,“ napsala redakci mluvčí Gabriela Vodičková.

„Díky, že nekazíte mé nepřekonatelné plány“

Devětačtyřicetiletý advokát Ondřej Lněnička sedí v zastupitelstvu Letňan už 17 let. Mezi lety 2011–2013 měl dokonce funkci starosty, nyní už ve druhém volebním období po sobě plní roli místostarosty.

Autor novoročního e-mailu si (jménem místostarosty Lněničky) pochvaluje obnovenou spolupráci ANO-ODS-TOP 09. Tato formace vládla už v minulých letech, a přestože v říjnových volbách zvítězilo opoziční hnutí Zdravé Letňany, u kormidla zůstala právě tato koalice s nejtěsnější možnou většinou 12 hlasů ve 23členném zastupitelstvu.

„Další dík patří mým kolegyním i kolegům z rady. Těm současným i minulým. Díky, že jste mě nechali realizovat stanovené cíle. Občas mi to dalo opravdu zabrat, skrýt skutečný účel překladu (sic), ale vy jste prostě skvělí, že to neřešíte. Toho nejlepšího z vás necháváte v klidu pracovat a tím děláte Letňany lepší. Původní rada v tomto excelovala a rada současná by v tom zcela jistě byla stejně dobrá,“ píše se ve fiktivním novoročním přání.

Autor e-mailu se ale posmívá i opozičním zastupitelům. V opozici sedí zmíněné hnutí Zdravé Letňany, dále Piráti, Přísaha a Trikolóra.

„Velké díky patří také členkám a členům opozice. Kde bych dnes býval byl, kdybychom měli v Letňanech skutečnou opozici. Jsem vám neskonale vděčný, že jste mi dávali obrovský prostor k mým aktivitám a nezkazili jste mé nepřekonatelné plány. Jen díky vám jsme dostavěli tělocvičnu pro ZŠ generála Fajta a tři školky a já mohl mít bohaté Vánoce,“ stojí v e-mailu, který obdrželi všichni současní zastupitelé a další adresáti.

V závěru e-mailu autor uráží některé místní politiky. Zároveň oznamuje, že (jako místostarosta Lněnička) nyní složí své funkce a bude spolupracovat s policií při vyšetřování jeho letňanských aktivit.

„Bavíme se tím už druhý den“

Olaf Deutsch, předseda spolku Zdravé Letňany a místní zastupitel, pro Seznam Zprávy potvrdil, že tento e-mail skutečně přišel jemu i jeho kolegům z oficiální adresy letňanského místostarosty.

„Je to legrace, bavíme se tím už druhý den. Musel to napsat někdo, kdo poměry na Praze 18 dobře zná. Někdo se zřejmě naboural panu místostarostovi do e-mailu. Bavili jsme se o tom s lidmi v opozici, nikdo z nás to nebyl,“ říká Deutsch.

Autora e-mailu ale nezná. „Někdo se mu dostal i do mobilu. Z jeho čísla nám opakovaně někdo volá, a on o tom přitom neví. Už to rovnou pokládáme,“ popisuje opoziční zastupitel.