Dostali 8 let za obchody s ayahuaskou. Její rizikovost je malá, říká Vobořil

Důvodem byl dovoz a distribuce nápoje zvaného ayahuasca, který obsahuje v Česku nelegální halucinogen DMT. Polský pár nápoj podle obžaloby prodal zhruba 1300 lidem a obohatil se tak o více než 11 milionů korun, za což mu původně hrozilo 10 až 18 let za mřížemi.

Odvolací soud ve středu postihy měnil. „Trestní sazba je v tomto případě nastavena osm až dvanáct let. V případě pana Kordyse jsme provedli drobnou korekci, u obžalované to byla zásadnější korekce. Podle nás se oba dopustili stejného jednání, jako spolupachatelé, není jediný důvod, aby někdo z nich byl zvýhodněn,“ uvedl předseda senátu Vladimír Hendrych.

Oba manželé tak mají ve věznici strávit shodně osm let, soud ale upustil od propadnutí nemovitosti na Novojičínsku. Jejich společníkovi potvrdil podmíněný trest, všem třem pak vyhoštění ze země.

Uživateli typicky způsobuje žaludeční potíže doprovázené zvracením. To je považováno za součást samotné očisty.

Odborníci na závislosti už lednový verdikt krajského soudu označili za neúměrný společenské nebezpečnosti s tím, že je nutná změna systému regulace drog, jenž pohlíží na všechny látky stejně. Poukazují například na to, že podle některých studií mohou psychedelika sloužit k terapii různých onemocnění.

„Osobně to považuju za vyhazování lidských kapacit a zbytečného zatěžování policejního a trestního aparátu, věnovat se takovým tématům. Ayahuasca není látka, která by se zobrazovala v žádostech o léčbu. Její rizikovost je malá,“ řekl nyní Seznam Zprávám ke kauze národní koordinátor protidrogové politiky Jindřich Vobořil. Poukázal také na to, že daleko závažnější činy jsou mnohdy trestány mnohem mírněji.