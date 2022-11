Musí přežít noční mrazy na ulici. Dárců nocleženek ale ubývá

„Když je nejhůř, už teď vím, že můžu navštívit některou z nocleháren. Vždycky se snažím dávat si kačky bokem, když to jde, ale ne vždycky se mi to podaří. Už se mi stalo, že v té nejhorší zimě, když jsem byl bez peněz, jsem přespal v noclehárně zdarma díky poukazu,“ popisuje pan Karel s vděkem svoje zkušenosti.

„Zvýšené náklady zvládáme zatím pokrýt i díky darům od dárců, kteří naše sociální služby podporují. Je to i důvod, proč jsme naši tradiční adventní výzvu dárcům letos zaměřili na ubytování. V adventní výzvě mohou dárci pořídit praktický dárek lidem v nouzi. Letos mohou přispět na potravinovou pomoc, teplé oblečení a právě i na noc v teple,“ říká mluvčí pražské charity Jarmila Lomozová.

„To, co pokrývá nocleženka, jsou náklady, které jsou řekněme příspěvkem klienta, který si standardně za noclehárnu platí. V Armádě spásy se částka pohybuje od 20 do 45 korun, ale jsou i noclehárny, které vybírají 80 až 85 korun za nocleh,“ říká pro Seznam Zprávy národní ředitel sociálních služeb organizace Jan Krupa.

Národní ředitel Armády spásy také předpokládá, že nocleženek ubude. Na letošní pomoci by se podle Krupy mohlo podepsat zdražování a ekonomické problémy, kterým může řada dárců čelit. „Předpokládám, že se těch peněz asi vybere méně,“ dodává.

Podle mluvčí Armády spásy Terezy Melišové i přes existenci nocleženek jsou lidé, kteří ubytovny využívat nechtějí nebo nemohou, a to z různých důvodů.

„Někteří jsou například fixovaní na své psy, které si ale do zařízení vzít nemohou. Jiní pak mají vybudovaný svůj přístřešek, který nechtějí opustit. A pro nás je samozřejmě nejdůležitější, aby nebyli agresivní,“ říká mluvčí charitativní organizace.

I takovým lidem se ale organizace snaží pomoct. „V tomto období je častěji navštěvujeme, zapůjčujeme nouzové přístřešky Iglou a pořádáme sbírky teplého oblečení. To pak distribuujeme a zároveň nabízíme třeba spacáky a stany. Poskytujeme ale také distribuci a nabídky pobytových služeb, pokud by si to rozmysleli,“ uzavírá.