Odboráři žádají zvýšení platů zdravotníků. Náklady odhadují na 11 miliard

Navýšení o 15 % by podle předsedy LOK-SČL Martina Engela přišlo na asi 11 miliard korun.

Díky automatické valorizaci plateb za státní pojištěnce se podle ní navíc příjmy pojišťoven opět výrazně zvýší. „Při současné inflaci a pokud dopadne predikce Ministerstva financí a platy ve státní sféře se zvýší o 7 % průměrné mzdy, bude navýšení příjmů poměrně razantní,“ řekla s tím, že finanční kondici zdravotních pojišťoven by navýšení úhradové vyhlášky neohrozilo.

Svaz zdravotních pojišťoven na konci srpna uvedl, že růst úhrad za péči by neměl být meziročně vyšší než 5 %, aby byl systém veřejného zdravotního pojištění stabilní.

Žitníková uvedla, že nedostatek personálu již nyní vede k omezení provozu některých nemocnic. Problémy jsou podle ní zejména v regionálních nemocnicích, například na dětských nebo porodních odděleních, kde personál chybí nejvíce. To podle ní zároveň vede k zatížení větších zařízení.

„Dlouhodobě žádáme ÚZIS, aby nám reálnou hodinovou mzdu vypočítal, protože velká část platu vychází z obrovských odměn za přesčasy, víkendy a svátky,“ popsala Žitniková důvody, proč se platy zdravotníků zdají být nadstandardní. Mohou za to prý také covidové příplatky a odměny.

Reálný průměrný hrubý plat zdravotní sestry se podle Martina Engela pohybuje kolem 50 tisíc korun, u lékaře až 90 tisíc korun. „Je potřeba říci, že aby lékař nebo sestra získali důstojný plat, musí pracovat i dvojnásobek hodin, tedy v podstatě dva úvazky,“ řekl Engel s tím, že bez přesčasové práce by si lékař vydělal zhruba 70 tisíc.

„Za šest let školy, atestace a neustálé dovzdělávání a také náročnost a zodpovědnost, nám taková mzda přijde opravdu nedůstojná,“ doplnil.

Martin Engel ve čtvrtek řekl, že v tuto chvíli není problém v tom, že by lékařské a jiné zdravotnické školy studovalo málo lidí. „V poslední době jsme zažili obrovský nárůst zájmu o práci sestry a lékaře. Tím, že si ale stát práce zdravotníků takto neváží, zájem určitě neporoste a bojím se, že bude i klesat,“ nastínil obavy.

Čerství absolventi navíc podle něj v Česku zůstávají často jenom proto, aby získali praxi a poté odchází za vyššími platy do zahraničí.

Engel upozornil, že neustálé obměňování lidí v týmech vede ke zhoršení kvality poskytované péče. „Kvalitní lékařský tým se tvoří mnoho let. Pokud se v něm neustále obměňují lidé, je to v podstatě plýtvání energií,“ uzavřel s tím, že stabilizace lékařských týmů je otázkou pěti až deseti let.