Potravinové banky spustí další sbírku. Cukrovinek mají dost, chybí jim olej

Počet lidí, kteří se s žádostí o pomoc obracejí na potravinové banky, roste.

Například v Ostravě by bez další sbírky, kterou si sami uspořádali navíc, s trvanlivými potravinami vyšli jen stěží. „Naše banka už letos pomohla asi 25 000 lidí. To je stejně jako za celý minulý rok, a to nás čekají ještě dva měsíce,“ řekla Seznam Zprávám ředitelka tamní potravinové banky Sabina Keprdová.

To před dalším kolem Národní potravinové sbírky, která se uskuteční v sobotu, potvrdila i ředitelka České federace potravinových bank Veronika Láchová. „Lidí, kteří přicházejí pro potravinovou pomoc, je bohužel stále více. Zásob tak začínalo opravdu citelně ubývat,“ uvedla.

Na vině je nejen dva roky trvající koronavirová krize, ale také současné zdražování. V rozhovoru pro Seznam Zprávy Láchová popisuje současnou situaci i to, po čem je největší poptávka.

Kolik tun jídla je potřeba, abyste vydrželi do další sbírky?

Na začátek je potřeba říct, že to, co primárně chybí v potravinových bankách, jsou trvanlivé potraviny. Čeho máme pořád dost, je ovoce, zelenina nebo pečivo. Někdy je toho méně, někdy více. Těžko se odhaduje, jak je to ideální, ale je toho dost.

Minulý rok jsme vybrali přes 500 tun potravin, a pokud bychom vybrali podobné množství nyní, měli bychom dostatečnou zásobu do jarního kola sbírky. Pokud tedy nebude poptávka stoupat stejně nebo ještě rychleji.

Národní potravinová sbírka v číslech Koná se zhruba každých 6 měsíců.

Loni lidé přispěli 1142 tunami potravin a drogerie. To je jako 34 kamionů.

Celkově banky v roce 2021 získaly 9340 tun, tedy zhruba jídlo pro celou Prahu na měsíc.

Během pandemie rozdaly banky 3 miliony respirátorů a 7 milionů respirátorů.

Během poslední sbírky na jaře 2022 vybraly banky od dárců 325 tun potravin. Znáte důvod?

Dva měsíce před oficiální sbírkou vypukl konflikt na Ukrajině, takže vlastně spontánně vznikla sbírka na podporu ukrajinských uprchlíků a lidé nám nosili potraviny přímo do skladů. Navíc se nám v tomto kole dva řetězce nezúčastnily. Potravin jsme ale měli dost.

Říkala jste, co je vhodné sbírat. Je něco, co vyloženě vhodné není?

Samozřejmě čerstvé potraviny, které ani vybírat nemůžeme. Je potřeba si uvědomit, že to, co vybereme, nám musí vydržet do další sbírky.

Na dárce taky apelujeme, aby kupovali plnohodnotnější potraviny než cukrovinky. Cukrovinek a sladkých nápojů máme často nadbytek, protože v supermarketech často přebývají.

A je naopak něco, co vyloženě chybí a je po tom poptávka?

Nejtěžší je sehnat masové konzervy a olej. Olej je něco, co hodně pomůže. Je to základ, na kterém se dá stavět s mnoha dalšími potravinami.

Když nakupujeme potraviny z finančních darů nebo finančních sbírek, které jsou určené na potraviny, tak oleje stejně nemůžeme koupit moc, protože je drahý.

Co sbíráte kromě potravin?

Sbírky se účastní dva největší drogistické řetězce v republice, takže i tyto produkty jsou vítány. V tuhle chvíli je sice větší poptávka po potravinách, ale budeme rádi i za zubní pasty, dětské pleny a obecně dětskou kosmetiku - té je v poslední době také nedostatek.

Přibývají v posledních měsících žadatelé o pomoc?

Nejen v posledních měsících, ale v posledních dvou až třech letech. Nárůst je zhruba kolem 30 procent, což je pro představu asi 70 000 lidí. Na konci roku 2021 jich bylo kolem 200 tisíc. V různých krajích je to různé.

Je při takovém nárůstu lidí síť stále dostatečná?

Síť bank je určitě dostačující. Jejich role je hlavně logistická, takže potraviny shromažďují, skladují, kontrolují a rozvážejí, ale už je nerozdělují lidem. Tím, kdo ve finále potraviny rozděluje koncovým klientům, jsou různé neziskové odběratelské organizace, kterých máme kolem 1400 po celé republice.

Potravinové banky někdy dělají i balíčky, ale vždycky to primárně záleží na možnostech bank. Většina takovou kapacitu nemá, takže potraviny distribuují skrze organizace, což je tradiční způsob v celé Evropě.