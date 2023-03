Prošlé roušky fungují dál, tvrdí výrobci. Stát je zničí a nové nepořídí

Podle výrobců by přitom mohly sloužit i dlouho po expiraci.

„V případě ochranné roušky, tak bych si troufal říct, že vydrží na dekády,“ uvedl pro Seznam Zprávy Martin Ladyr, ředitel českého výrobce roušek Goodmask. Dodal, že doba expirace roušek není zákonem dána, většina výrobců ji ale omezuje na 3 až 5 let.

„Není to tak, že by rouška po pěti letech byla zdraví nebezpečná. Nedosahuje ale těch hodnot, kterých by dosahovat měla,“ uvedla společnost.