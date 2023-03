Covid i fyzické tresty: Důvody, proč stále více dětí nechodí do školy

Během distanční výuky si uvědomili, že základní škola jejich děti dusí. Rodič tří dětí Jakub nebyl spokojený s kvalitou výuky ani přístupem učitelů. Doma se tak domluvili, že už se děti do školy po covidu nevrátí.

Během posledních dvou školních let se počet dětí na domácím vzdělávání zvýšil z 3874 na 5812 ve školním roce 2021/2022.

Celkově se za 10 let počet dětí v domácím vzdělávání zvýšil zhruba desetinásobně. A byť během let rostl rovněž celkový počet žáků plnících školní docházku, zhruba osminásobně narostl podíl těch, kteří se doma připravují individuálně a chodí pouze na přezkoušení do své kmenové školy.