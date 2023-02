Začal soud s učitelkou, která lhala o Ukrajině. Nesouhlasí s výpovědí

Když namítali, že ve zprávách České televize viděli, jak město hoří, kontrovala, že veřejnoprávní televize je zaujatá. „ČT 1 patří do skupiny médií, která jsou vázána na miliardáře Sorose. A o tom víme přesně, komu je poplatný,“ vykládala žákům při hodině slohu češtinářka. Osmáci z části hodiny pořídili audio nahrávku.

Právní zástupkyně učitelky Jana Kudynová před soudem uvedla, že její klientka na podané žalobě trvá . „Žalobkyně (Bednářová) nikdy neschvalovala válečný konflikt na Ukrajině,“ uvedla advokátka. Kritizovala ředitelku školy Renatu Riedlovou za to, že se nezajímala o celý kontext vyučovací hodiny.

Podle žalující strany ředitelka argumentovala emotivně a učitelce českého jazyka „podsouvala záměry, které neměla“. Situaci advokátka Kudynová pak shrnula takto: „Dle našeho názoru je žalobkyně zcela absurdně sankciovaná za to, že vedla s žáky diskuzi.“ Martina Bednářová na dotaz soudkyně potvrdila, že ve třídě byla při jejím výkladu přítomna i ukrajinská dívka, která „rozuměla výborně česky“.

Stejně hovořil už loni v dubnu pro Seznam Zprávy například na výrok učitelky o tom, že v „Kyjevě se nic neděje“ reagoval takto: „To je tvrzení, které je nepravdivé. Kyjev je od počátku té masivní eskalace 24. února pod nálety a ostřelováním.“ Stejný závěr napsal i do vyjádření pro soud s tím, že jej ještě podrobněji doložil.

Učitelka se loni ke kauze vyjádřila jen prostřednictvím e-mailu. Tvrdila, že při hodině pracovala „pouze s ověřenými a historicky zdokumentovanými fakty.“ Ředitelka školy Renata Riedlová ale češtinářku po poslechnutí nahrávky poslala takzvaně na překážky domů. Do třídy před žáky se už nevrátila.

Martina Bednářová se svým „postavením mimo službu“ nesouhlasila. „Vnímám to jako alarmující popření všech demokratických principů a svobod v tomto státě a bezprecedentní omezení slova a názoru,“ bránila se učitelka.

Na osmnáctiminutové nahrávce přitom žákům předkládala řadu nepřesných informací i manipulací. „Rusové byli v oblasti Doněcka a Luhanska zabíjeni, likvidováni jenom proto, že to byli Rusové. A byli likvidováni vlastně opravdu ukrajinskými nacistickými skupinami tak, že se zatloukly dveře do baráku, ten barák se zapálil, stáhli se ti lidé zaživa z kůže, vraždily se děti atd. A probíhalo to neustále od roku 2014,“ zaznělo například na záznamu.