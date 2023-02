Uneseným ukrajinským dětem vymývají v Rusku mozky, ukazují dokumenty

Celkový počet ukrajinských dětí unesených do Ruska je ale zřejmě mnohem vyšší. Studie americké Yaleovy univerzity v polovině února uvedla, že Rusko zadržuje nejméně 6000 ukrajinských dětí.

Ukrajinská národní informační kancelář uvádí, že do Ruska bylo nedobrovolně deportováno více než 16 tisíc ukrajinských dětí.

Ve studii se píše o nejméně 43 převýchovných zařízeních. Děti v táborech, z nichž nejmladšímu identifikovanému byly čtyři měsíce, patří do několika skupin. Některé byly už před invazí v péči ukrajinských státních institucí, další Rusko považuje za sirotky. V táborech jsou ale i děti, jejichž ukrajinští rodiče stále žijí.

Reportéři Rádia Svobodná Evropa (RFE/RL) byli u toho, když se po dlouhých měsících setkala skupina dětí, které byly zavlečeny z Ukrajiny na Ruskem okupovaná území nebo i přímo do Ruska, se svými rodiči.

„Rusko záměrně zřizuje převýchovné tábory, zbavuje naše ukrajinské děti identity, posílá je do cizího prostředí a nutí je mluvit cizím jazykem. Je to skutečná genocida a já doufám, že svět nebude zavírat oči před tím, co dělají,“ podotkla Vereščuková.