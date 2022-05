Šance, že senioři získají úspory zpět. Policie zabavila podezřelým majetky

Pro podvedené seniory je to klíčová informace. Mnozí z nich pod záminkou výhodného investování vložili do holdingu celoživotní úspory. Spletenec firem získal od seniorů 234 milionů korun. Policisté obvinili z podvodu čtyři lidi, hrozí jim až deset let vězení. Pokud by byli odsouzeni, půjde o jeden z největších podvodů na starých lidech v historii Česka.