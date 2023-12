Hladiny řek stoupají, pohotovost mají na více než 170 místech

Povodňový web uvádí, že situace na západě Čech by se měla skutečně postupně uklidňovat, například 3. stupeň v Karlových Varech Drahovicích by měl podle podle předpovědi k 9:30 vydržet do poledne 26.12. Dopoledne pak klesla hladina Nežárky v Rodvínově do 2. stupně, stejně velká voda opadala na Novohradce na stanici Luže.