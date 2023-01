Školní obědy od února mnohde zdraží, až o pětinu

Rodičům v obtížné finanční situaci pomáhá s náklady na školní obědy nezisková organizace Women for Women (W4W). Ta odhaduje, že bez často jediného teplého jídla za den může do konce školního roku zůstat až 40 tisíc dětí.

Jen za loňský rok vzrostl neziskové organizaci počet žádostí o pomoc s platbou za obědy o 30 procent. Letos Women for Women očekává další nárůst. Pomáhat ale mohou i obce, a to klidně ty nejmenší.

Většina školních jídelen zdražovala už v loňském roce, v tom letošním tak například vyčkávají, jestli s nastavenými cenami vyjdou. V poděbradské Základní škole Václava Havla platí rodiče za oběd pro děti do deseti let 29 korun, za děti do 14 let 31 korun a pro nejstarší 34 korun. Od února tu zdražovat nebudou.