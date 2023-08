Stánek mu polili hnojem. „Odejdu, až vláda rezignuje,“ říká aktivista

Z místa, kde stojí jeho petiční stánek, prakticky neodchází, a to ani v případě nevlídného počasí. Na záchod chodí do blízkých podniků nebo využívá mobilní toaletu, jídlo mu nosí jeho podporovatelé a když přijde na osobní hygienu, vždy se prý najde někdo, kdo ho pozve k sobě domů, aby se mohl osprchovat.

A to i poté, co mu v noci na středu někdo jeho stánek polil hnojem.

„Přišlo sem pět lidí, měli s sebou kýble plné hnoje a na sobě respirátory, vylili to na stůl a potom se rozutekli,“ popsal Thor reportérce Seznam Zpráv události předešlé noci. On sám prý neví, o koho šlo.

Thorovo bivakování ale probíhá povětšinou poklidně. Baví se s kolemjdoucími, shání podpisy na petici za demisi vlády, snaží se upoutat pozornost politiků, kteří míří do práce, a občas za ním chodí jeho příznivci. To vše na chodníku před vládním sídlem.

„Setkal jsem se s ním pár let zpátky, když s pár dobrovolníky čistil město od nečistot. Ale to, že by chtěl nějaký volnočasový areál a sháněl na to peníze, to se ke mně vůbec nedostalo. Komunikovali jsme spolu jen kvůli tomu úklidu, nikdy o ničem jiném,“ uvedl.