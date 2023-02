„Štve mě to,“ říká starosta Lipníku o strážníkovi, který šlapal na hlavu zadrženému

„To, co se odehrálo, je špatné. Zásah policisty nebyl podle pravidel, je to politováníhodná situace. Selhání jednotlivce. Na rovinu, samotného mě to štve, když to řeknu slušně,“ řekl Seznam Zprávám starosta Lipníka nad Bečvou Miloslav Přikryl (nez. za STAN), pod nějž městská policie spadá.