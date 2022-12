Přídavek na děti se zvýší stejně jako počet těch, kdo na něj bude mít nárok

V praxi by to mohlo vypadat takto:

Aktuálně má čtyřčlenná rodina se dvěma dětmi do šesti let na státní přídavek na potomky nárok, pokud celkový příjem nepřesahuje 43 554 korun. V příštím roce by měla mít nárok i rodina, která má příjem do 45 798 korun. (Podívejte se na vzorový příklad v tabulce.)