Vzpomínka na Hanu Zagorovou: Opravdu to byla hodná holka, možná až příliš

„Pokračovalo to víceméně i po příchodu do Prahy, kdy dodnes vzpomínám na její ‚Baladu bludičky‘ z Kytice v duetu s Michalem Prokopem. Co následovalo potom, to už bylo bohužel přizpůsobení se střednímu proudu se vším všudy. Do toho vždycky veselého, rozjuchaného tria s Kotvaldem a Hložkem,“ vzpomíná Rejžek.

„Vždycky chtěla vědět, co budeme točit, jak by to mělo vypadat. V některých situacích mi velmi zřetelně řekla: ‚Ne, já bych chtěla, aby se tento záběr dělal z dálky, nebo naopak zblízka, protože chci, aby tam bylo cítit to či ono.‘ Nebyla to loutka, která by prodávala jen svoji vizáž. Byla to osobnost, která vždy věděla, co dělá, a byla schopná si to uhájit,“ dodává režisér.