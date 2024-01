Bohatí Rusové ženou vzhůru ceny bytů v Dubaji. Už jsou drahé i pro místní

Aretha Pretorius žila s manželem ve vile v Dubaji se třemi ložnicemi už od roku 2019. Loni však rodina dostala od svého pronajímatele oznámení o vystěhování s tím, že po skončení smlouvy se do domu hodlá nastěhovat sám. Jejich peripetie popisuje zpravodajský web BBC.

Nový dům Arethy a Chrise bude už jejich pátým od roku 2011, kdy se přestěhovali z Jihoafrické republiky do Dubaje. Dubajský trh s nemovitostmi prošel za posledních deset let různými cykly, ale Aretha říká, že nikdy předtím neměli takové problémy s hledáním domu jako tentokrát. „Nájemné bylo poměrně vysoké i před deseti lety, ale tehdy nebylo tak těžké sehnat dům jako nyní,“ říká.

Poptávka na trhu dokonce vytlačila některé současné nájemníky, jako je například Waquar Ansari, a donutila je přestěhovat se z Dubaje do sousedního emirátu Šardžá, kde jsou nájmy nižší.

Waquar a jeho rodina bydleli v jednopokojovém bytě v jižní Dubaji, kde platili 9500 dolarů (téměř 215 000 Kč) ročně. Když mu minulý měsíc končila nájemní smlouva, chtěl majitel zvýšit nájemné asi o 3000 dolarů (67 800 kč). Nejprve hledal nový byt ve stejné lokalitě, ale nájemné se zde zvýšilo o více než 40 %. Jedinou možností bylo přestěhovat se do Šardžá.

Mnoho nájemníků, kteří si nepřáli být jmenováni, však BBC sdělilo, že obdrželi oznámení o vystěhování s tím, že se do bytu chtějí nastěhovat sami majitelé, kteří tak zřejmě pravidla na ochranu nájemníků obcházejí.

Podle Katie Burnellové, přidružené ředitelky společnosti Savills Middle East se sídlem v Dubaji, je největším faktorem zvyšujícím poptávku po nákupech i pronájmu ruská hotovost. Ta vstoupila do hry od loňského vypuknutí války na Ukrajině.

Dubaj se totiž stala útočištěm pro bohaté Rusy, včetně oligarchů, miliardářů a zakladatelů start-upů. Do nablýskaného města se také přestěhovalo mnoho mladých Rusů, kteří zde hledají nové pracovní příležitosti. Několik nadnárodních firem také přesunulo své zaměstnance z Ruska do Dubaje. Celkově tak byli Rusové největšími zahraničními investory do dubajských nemovitostí.