Hubnoucí pilulka od Eli Lilly měla být trhák. Teď táhne akcie dolů

Článek
Akcie dánské farmaceutické společnosti Novo Nordisk ve čtvrtek výrazně posilují – během dne přidávaly až 14 procent, než později část zisků odevzdaly. Reagovaly tak na zveřejnění výsledků konkurenčního preparátu orforglipron, který vyvíjí americká firma Eli Lilly. Výsledky klinické studie totiž nenaplnily očekávání investorů.
Podle analytiků ze společnosti Wolfe Research pacienti při užívání orforglipronu zhubli za 72 týdnů v průměru o 12,4 procenta své tělesné hmotnosti. Jde o výsledek, který zaostal za tržními očekáváními – ta se totiž pohybovala v rozmezí 13 až 15 procent.
Analytici zároveň upozorňují, že ačkoliv studie překročila významné milníky, účinnost i snášenlivost léčby byly nižší, než se předpokládalo. Kritice čelí zejména vysoká míra přerušení léčby - u nejvyšší dávky orforglipronu ukončilo účast ve studii 24,4 procenta pacientů, u nižších dávek to byly hodnoty mezi 18 a 22 procenty.
Zajímavé je, že ještě vyšší míru přerušení léčby vykázala skupina s placebem – 29,9 procenta, což analytici ze společnosti Mizuho označili za „téměř nepochopitelné“. I oni hodnotí výsledek jako „zdaleka ne ideální“. Přesto v orforglipronu nadále vidí dlouhodobý potenciál.
„Více než 11procentní úbytek váhy je solidní, zvlášť s ohledem na jednoduchost užívání. Možná to bude spíše spotřební produkt než klasický lék,“ uvedli experti z Mizuho.
Nahrávka pro Novo Nordisk
Podrobnější prezentace dat se očekává v rámci kongresu EASD (Evropská asociace pro studium diabetu), který se uskuteční v týdnu od 15. do 19. září ve Vídni.
Krátkodobě výsledky jednoznačně nahrály právě společnosti Novo Nordisk, která je lídrem trhu s obezitologickými léky díky svému přípravku Wegovy. Investoři podle analytiků Mizuho věří, že rozdíl mezi oběma konkurenty se aktuálně dočasně zvětšil ve prospěch Novo Nordisk.
„Akcie Novo Nordisku rostou. Investoři usuzují, že mezera mezi firmami se nyní částečně uzavřela,“ uvedla Mizuho.
Naopak akcie Eli Lilly v úvodu čtvrtečního obchodování oslabily o více než 14 procent, přestože firma současně oznámila velmi silné výsledky za druhý kvartál. Její lék Zepbound vygeneroval tržby ve výši 3,38 miliardy dolarů, a Lilly zároveň zvýšila celoroční výhled hospodaření.
Eli Lilly plánuje podat žádost o schválení orforglipronu regulačním úřadům do konce roku 2025. Pokud bude lék schválen, mohl by se na trh dostat v průběhu roku 2026.