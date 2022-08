Česko vydrží bez ruského plynu déle, než dosud myslelo

Pokud přestane proudit plyn z Ruska do Evropy, je Česko s kapacitami plynu, které má zajištěné, schopné při běžných průměrných teplotách pokrýt zcela bezproblémově chod domácností a firem zhruba na 11 měsíců, tedy do srpna příštího roku. Počítá se přitom s požadovanými úsporami spotřeby plynu ve výši 15 procent.

Až dosud politici uváděli, že díky LNG z nizozemského terminálu Česko pokryje svou spotřebu minimálně do března 2023, tedy téměř celou topnou sezonu. Od té doby však Česko pokročilo v plnění podzemních zásobníků, aktuálně jsou podle údajů společnosti AGSI naplněné z více než 81 procent. Jejich kapacita je 3,5 miliardy metrů krychlových. To odpovídá více než třetině roční spotřeby Česka – záleží na průběhu zimy.

„Pokud by byla silnější zima, tak se to samozřejmě zkracuje o pár měsíců, nicméně to jsou ty měsíce letní, to není až tak dramatické,“ uvedl Prušvic.