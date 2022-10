Ceny vyskočily o 18 procent. Kvůli plynu a elektřině bude ještě hůř

Zdražování v Česku se České národní bance (ČNB) stále nedaří zastavit. Meziročně ceny vyskočily o 18 procent, v porovnání se srpnem se pak cenovky zvýšily o 0,8 procenta. Uvedli to statistici.

Vytratil se tak optimismus, který přinesl druhý prázdninový měsíc. Zatímco do srpna 2022 ceny od července 2021 neustále rostly, před měsícem statistici oznámili, že se dynamika změnila a meziroční inflace se snížila o 0,3 procentního bodu.

Trend je tak stále neblahý, inflační cíl ČNB totiž činí dvě procenta. Obměněná bankovní rada však prozatím drží ohlášený kurz a ponechala úrokové sazby na úrovni sedmi procent. Guvernér ČNB Aleš Michl a další čtyři radní argumentují tím, že současná úroveň sazeb již dostatečně omezuje domácí poptávku. A pomáhá intervencemi udržovat kurz koruny k euru na úrovni kolem 24,60. Pokud by koruna oslabila, byl by to další proinflační impulz.