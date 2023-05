Když je nicnedělání v pořádku. Investoři věří, že se úroky v USA nezmění

Fed na začátku května dle očekávání zvýšil úrokovou sazbu do pásma 5 až 5,25 procenta, tedy o čtvrt procentního bodu. Bylo to již desáté zvýšení v řadě a podle analytiků jedno z nejagresivnějších zpřísňování měnové politiky v historii USA.

Kromě růstu cen sleduje Fed také data z trhu práce a i zde mají jeho představitelé důvod ke spokojenosti. Nezaměstnanost totiž klesla na rekordní minimum a s aktuálním číslem 3,4 procenta se nachází nejníž za 53 let.

Další díl do skládačky přineslo vyjádření Národní asociace realitních kanceláří, podle kterého se realitní trh začal ochlazovat. I přesto, že v některých částech země přetrvávají vyšší ceny kvůli trvající poptávce a nízkému počtu nabídek.

Přimět Fed ke snižování sazeb by mohly třeba rychlé prodlužování front na úřadech práce nebo výrazně zhoršená situace v bankovním sektoru. Ačkoliv se to po krachách bank, jako jsou Silicon Valley Bank, Signature Bank a First Republic Bank, nemusí zdát, věří převážná většina ekonomických představitelů ve stabilitu v bankovním sektoru.