Část bank zvýšila úroky na vklady. Kolik můžete vydělat na účtech v eurech

Banka Creditas, která patří k menším finančním ústavům v Česku, poslední srpnový den skokově zvýšila úročení krátkodobých vkladů v eurech. Zatímco ještě v květnu u ní mohli klienti získat nejlepší úrok ve výši 0,6 procenta u vkladů uložených na deset let, tak nyní získají násobně vyšší úročení za mnohem kratší dobu.

Měsíční vklad přinese střadatelům sazbu 2,5 procenta ročně, tříměsíční vklad 2,7 procenta a půlroční 2,8 procenta, a to poté, co banka krátce předtím zavedla roční termínovaný vklad ve výši tří procent. Creditas si od toho slibuje příliv nových peněz.

„Zatímco v Polsku a Maďarsku představují eurové vklady 13 procent, respektive 20 procent všech depozit, u českých domácností je to jen necelých pět procent. I tak jde v přepočtu o více než sto miliard korun, z nichž drtivá většina leží na běžných účtech, které nejsou úročeny vůbec,“ vysvětluje Collardová. Nová nabídka banky tak míří na ty klienty, kteří drží či používají eura, a Collardová doufá, že je osloví.

Finanční analytici se na krok banky dívají skeptičtěji. „Banka Creditas patří jen k velmi okrajovému bankovnímu spektru v Česku, a tedy z tohoto nelze nic speciálního usuzovat. Jde spíše o obchodní strategii, aby dorovnala svoji nabídku s jinými bankami. I naši klienti diverzifikují i do eurových aktiv, a tedy využíváme tyto instrumenty, není to však nic dramatického,“ říká Petr Čajan z poradenské společnosti Premium Financial Services.