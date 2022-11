Potraviny v Česku zase zdražily. Může za to strategie výrobců

V říjnu vzrostly ceny potravin o víc než čtvrtinu. Vliv na to mají nejen drahé energie, ale také to, že obchody kopírují ceny v Německu. Navíc čeští výrobci vyvážejí víc do zahraničí a vytvářejí nedostatek v tuzemsku.