„Hledáme muže na těžkou práci.“ Inzerát, který může vyjít firmu draho

„Ve druhém kole jej vedoucí upozornil, že jeho životopis neobsahuje fotku a informace o jeho věku a počtu dětí. Po doplnění fotografie pozvali stěžovatele k dalšímu pohovoru, na němž prezentoval zadaný úkol. Následně se diskuze opět stočila na téma nedoplněných údajů do životopisu. Stěžovatel odmítl odpovědět otázky na svůj věk a počet dětí. Po čtyřech dnech pak vedoucí muže telefonicky informoval, že ve vyjednávání o přijetí do pracovního poměru s ním nebude pokračovat,“ vyprávěla Bočková. Nakonec však kvůli nedostatku důkazů ombudsman předal případ právě inspektorátu práce.

O problému diskriminace s redakcí mluvil i Lukáš Houdek, manažer projektu Agentury pro sociální začleňování při Úřadu vlády České republiky HateFree Culture. „Zaměstnavatelé si na to dávají pozor. A pokud člověka příslušícího k nějaké marginalizované skupině zaměstnat z toho důvodu nechce, zpravidla to nezmiňuje. Prostě upřednostní někoho jiného.“

Diskriminaci trans lidí pro redakci popsala i Lenka Králová, moderátorka pořadu V Tranzu a členka výboru spolku Trans*parent. „Bohužel strašně záleží na vzhledu – takhle předsudečně je většina společnosti nastavená. Pokud člověk vypadá tak, že to na něm není poznat, zpravidla se s diskriminací nesetkává. Problémy mají z valné většiny lidé, na kterých to poznat je,“ vysvětlila. Situaci komplikuje i fakt, že si trans lidé nemohou změnit úředně jméno, dokud nepodstoupí kastraci.

To se snaží veřejný ochránce práv změnit. V současnosti musí diskriminovaná osoba u soudu dokázat, že s ní někdo zacházel hůře než s jinými a dělal to z neospravedlnitelných důvodů. To dokazování diskriminace výrazně ztěžuje.

V legislativním doporučení, které úřad ombudsmana předložil Poslanecké sněmovně ve Výroční zprávě za rok 2021, ombudsman navrhuje sdílení důkazního břemene u soudu. V praxi by to znamenalo, že pokud by poškozená osoba uvedla před soudem skutečnosti, ze kterých lze dovodit, že ji žalovaný diskriminoval, byl by žalovaný povinen dokázat, že neporušil zásadu rovného zacházení.