Opičí neštovice přehledně: Kde se šíří nejrychleji a jak poznat příznaky

„Po návratu začal (pacient, pozn. red.) vnímat první nespecifické příznaky. Od zarudlých až slzících očí přes postupný výskyt vyšších tělesných teplot do 39 stupňů, až po výsev bolestivých pupínků připomínajících akné na určitých částech těla. Pupínky se postupně měnily na praskající puchýřky, které po prasknutí bolet přestaly,“ uvedla mluvčí Státního zdravotního ústavu (SZÚ) Štěpánka Čechová.

V Africe je smrtnost této nemoci u lidí neočkovaných proti pravým neštovicím okolo 10 procent, u naočkovaných cca 3,6 procenta. Úmrtí jsou častější u dětí a mladých lidí. Zatím však není zřejmé ani to, jak by čísla vypadala v zemích s moderním zdravotnictvím. Je ale pravděpodobné, že obětí by bylo výrazně méně.