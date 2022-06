Vakcíny na omikron jsou o krok blíž. Ve hře je i nástup zcela nového hráče

„Ve zrychleném režimu hodnocení jsou tyto látky právě proto, že očekáváme, že by už na podzim byly potřebné. EMA bude postupovat tak, aby to bylo schváleno co nejrychleji,“ pokračovala Storová. „Nedokážu predikovat konkrétní datum. Snahy k tomu nicméně směřují.“

„Vypadá to tak, že největší prospěch z případné druhé posilovací dávky se jeví pro osoby nad 80 let. Ve věkové skupině 60 až 79 let by měly profitovat osoby, které jsou imunokompromitované (s oslabenou imunitou, pozn. red.). Co se týče osob pod 60 let, tak z pohledu ECDC zatím není druhý booster doporučován,“ uvedla.