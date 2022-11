Duchovi Vánoc je ve filmu všechno jedno. To radši Dovolenou s Andělem

Do kin vstoupila novinka Vánoční příběh, která sleduje propletené osudy několika rodin na Štědrý den. Řidič tramvaje se popere s užvaněným cestujícím, mladá žena náhodou potká svou první lásku, na kterou nemůže roky zapomenout, zvukařka zapomene vypnout přenos a celá země se tak dozvídá, co si pozvaný host myslí o své politické kolegyni, milenec vdané ženy zjišťuje, že se mu dost možná líbí někdo docela jiný…

Předobraz Vánočního příběhu lze celkem snadno najít v britském hitu z roku 2003 Lásce nebeské. Oblíbená vánoční komedie se však v mnohém vymyká. Jak to shrnul před dvěma lety filmový kritik Kamil Fila: Láska ve snímku vzniká prakticky na první pohled a nejdůležitější je fyzická přitažlivost mezi postavami. Stačí říct druhému „miluju tě“ a všechno se okamžitě vyřeší. A nakonec – jakmile se hrdinům postaví do cesty další překážka, tak svou snahu o nalezení protějšku vzdají.

Do podobné pasti padá i Vánoční příběh – postavám stačí pár hodin, aby se do sebe navzájem zamilovaly, a problémy, které se s nimi táhnou dlouhá léta, jsou vyřešeny během několika scén. V nejhorších případech pak stačí i pár facek, aby se „vzpamatovaly“ a nahlédly, v čem udělaly chybu. Právě násilí je tady nahlíženo se zarážející lehkostí: Dobře mířená rána může mít blahodárné účinky, a když už nějaká postava na druhou zaútočí, tak bychom jí vlastně měli fandit.

Podobně smutná je i zášť vůči druhým, která není nijak překonána – naopak spojuje postavy dohromady. Když politik v podání Karla Rodena v rádiu mluví vulgárně o své politické kolegyni, skoro všichni to oceňují. „I mí kámoši si myslí, že to bylo cool,“ říká politikův dospívající syn. Politik potom trvá na tom, že se za svá slova omlouvat nebude, a dokonce se zdá, že v něm urážky vůči dotyčné ženě spustily osvobozující proces, kdy se už nebojí říct, co si myslí. Dokonce je ochotný představit svou přítelkyni všetečné matce i kritickým dětem.