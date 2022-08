Film Batgirl se premiéry nedočká, studio téměř hotový projekt zarazilo

Projekt byl ukončen po investování desítek milionů dolarů a poté, co už bylo dokončeno natáčení. Podle listu The Guardian se Batgirl zařadila mezi nejdražší zrušené filmové projekty všech dob.

Důvody zásahu nebyly bezprostředně zcela jasné. Společnost Warner Bros médiím sdělila, že rozhodnutí souvisí s „posunem ve strategii našeho vedení“ ohledně HBO Max a komiksového světa značky DC. Zpráva se objevila po změně v čele konglomerátu Warner Bros. Discovery, jehož nový šéf David Zaslav klade důraz na snižování výdajů, uvádí web The Hollywood Reporter .

Zároveň se objevily informace o interních pochybnostech ohledně kvality snímku. Bulvární list The New York Post (NY Post), který o zrušení premiéry informoval jako první, citoval nejmenovaný zdroj, který mluvil o velmi špatných ohlasech na první promítací testy. V produkční společnosti údajně panovaly obavy, že promítání „příšerného“ filmu by způsobilo nenapravitelné škody.