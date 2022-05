Knihkupci a nakladatelé znovu žádají nulovou DPH na knihy

Zavedení nulové sazby DPH podle předsedy svazu Martina Vopěnky není pro státní rozpočet nic fatálního. „Výpadek příjmů lze odhadnout na 600 milionů korun. Tuto částku by měla do státního rozpočtu přinést právě projednávaná novela autorského zákona, a to redukcí šedé ekonomiky masivního bezplatného stahování na vysoce profitujících úložištích,“ uvedl Vopěnka.