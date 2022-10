Komentář: Somrovu šibalskou jiskru už nikdo nenapodobí

Kolektivní paměť si vybírá nejmenší společné jmenovatele. Sáhne hned po tom, co se nabízí jako nejvíce ohrané, opotřebované, profláknuté. Profesor chemie ze série Básníků, první dobrá, to viděli všichni, i ti, co ji vidět nechtěli. Somr hrál profesora Ječmena už skoro jako svůj typ: s nespornou vážností a autoritou, opřenou o humorný nadhled, který se skrývá v očích pod lehce napjatým obočím. Ta potměšilost spojená s lišáckou životní jiskrou, esprit, který nelze napodobit ani přenést.

Nejlépe lze tuto somrovskou grimasu či mimické gesto studovat na televizním záznamu Našich furiantů z Národního divadla, které na konci 70. let režíroval Miroslav Macháček. Josef Somr zde hraje radního Jakuba Buška a jeho mimická práce stojí opravdu za to. Šibalská touha po zisku z dobrodružství a až dětinský strach z prozrazení se nakonec střídají jen ve dvou pohledech, které se radují a bojí skoro najednou.

Jistě, nedá se říct, že co role, to originál, stanete-li se filmovým typem, musíte se nutně opakovat, chce se to po vás. Nakonec ale vždy s tím, co Josefu Somrovi bylo vlastní: s úctou k tomu, co má říkat a hrát (proto se také hodně věnoval poezii), a s patřičnými ohledy k těm, kteří ho musejí poslouchat a dívat se.