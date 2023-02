Můžou si chudí za všechno sami? Ve hře skončí na dně i snaživý bankéř

Sikorova a Hábova obžaloba je zabalena do ironie a divadelní nadsázky, což umožňuje dostat se divákům až na kůži, aby se mu pak lépe připomněla tvrdá realita. Nikdo se nechce jen tak pro zábavu dívat na úpadek a smrad pouličního hnusu přežívání bez domova. Ovšem skrze smích se nakonec do příběhu hry dostanou i diváci, kteří jinak rádi tvrdí, že si lidi za všechno můžou sami.

Trojice Bartošových spoluhráčů – Mark Kristián Hochmann, Ondřej Jiráček a Jindřich Čížek, taktéž autor hudby – nejsou jeho rekvizitami či dozvuky, jak by se chvíli mohlo zdát. Nakonec se paradoxně vyjevují jako stejně osamělá, ale i sebevědomá individua, jakkoliv chvíli to vypadalo, že sen dobré pospolitosti chudých jako životního východiska z průšvihu funguje. Neoliberální pohon, tedy touha po zisku a vlastním lepším životě, ale nakonec rozleptá všechny lidské spoje.

Jenže tam dole fungují trochu jiná pravidla a návrat je vlastně osudově předem zapovězen. Beznaděj v moři výbuchů smíchu ale není koncem. Ten se dostavuje až po představení na Národní třídě, kde se tehdy v roce 1989 všechno pro jednou zlomilo a pak nečekaně šlo svou pečlivě předepsanou dějinnou cestou neoliberální utopie, s čímž také od počátku do konce inscenace pracuje. Tam venku na Národní se pak s podivným pocitem kolem žaludku divák ptá, kdo za to všechno může a kdo co s tím: Já? Oni? My?