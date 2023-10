Nejhranější Nor po Ibsenovi. Nobelovu cenu získal dramatik Jon Fosse

Fosse, narozený v roce 1959 v Haugesundu, napsal přes 40 divadelních her, které se hrají po celém světě, ale také mnoho oceňovaných románů. Jeho největším prozaickým dílem, alespoň podle slov Akademie, je tzv. Septologie, monumentální román dokončený v roce 2021. Je koncipován jako vnitřní monolog malíře Asleho, který se odehrává v rozmezí sedmi dní. Román o více než tisíci stranách nemá jedinou tečku. „Septologie je velké dílo. Je to elegie za smrt Asleho ženy. Fosseho boj s limity slov ukazuje jeho blízký vztah k poezii,“ zaznělo v laudatiu Akademie.

„Postavy často nedokončují své věty, dialogy meandrují v nepochopitelných proudech, přičemž odhalují těžce skrývané úzkosti svých hrdinů. To, co není řečeno, je stejně odhalující, jako to, co je zamlčeno. Fosseho hry připomínají spíš poezii nebo abstraktní hudbu.“