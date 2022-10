Recenze: Il Boemo ukazuje, že ani géniové nemají vše pod kontrolou

Když se filmaři vrací do minulosti, aby vdechli život historickým postavám či událostem, zpravidla se řídí etickým principem nápravy dějinných křivd. Korigují mylné představy a nepřesnosti, které se mezitím uhnízdily v moderním povědomí. Vynášejí na světlo nové skutečnosti a uvádějí věci na pravou míru.

Překvapivé proto je, že Il Boemo jako oslavný portrét geniálního maestra příliš nevyznívá. Není nadměrně uctivý ani pietní. Působivě přehrává Myslivečkovy zapomenuté kompozice a v závěru strhujících árií ponouká k nadšenému potlesku. Jinak ale nepřipomíná klasické životopisné drama o vzestupu a pádu jedinečné osobnosti, jak film po jeho premiéře na festivalu v San Sebastianu popisovaly zahraniční recenze. A to je jedině dobře.

Myslivečkovu existenci obestírají legendy a povídačky, které ani dnes nelze spolehlivě potvrdit. Říká se, že udržoval poměr se slavnou pěvkyní Caterinou Gabrielli a že žil prostopášný život. Hodně pendloval mezi italskými městy, sbalený do příručního zavazadla. Neměl ani účet v bance, jak se dozvídáme z Václavova sedm let starého dokumentu Zpověď zapomenutého. Nakonec zřejmě Mysliveček podlehl syfilis, ale neví se to jistě. Mezi svými současníky neměl dobrou pověst – Leopold Mozart jej kritizoval právě za jeho hýřivost.