Recenze: Tulák a za ním divadlo. Třešňák se vrací s výtečně uzrálou deskou

Mezi českými písničkáři najdeme několik, kterým svědčí roky i spoluhráči a kteří se z osamělých chrličů slov do zvuků akustické kytary přerodili ve svérázné frontmany pubrockových kapel i šramlů. Tak například Jakub Noha je rozený rocker a Karlu Vepřekovi dokonale sedí bigbítová kutálka Chudák paní Popelková. Kontrast výsostného, nesnadného a formálně ani obsahově nepodbízivého textaření s posíleným, důrazným a zařezávajícím doprovodem oběma velice sluší.

Když Johnny Cash v polovině devadesátých pod vedením Ricka Rubina, jenž se etabloval zejména jako producent hip hopu a metalu, odhalil lety oslabený hlas, jen úsporně doprovázený a snímaný z až znepokojivě intimní blízkosti, položil jeden ze základních kamenů nového étosu přiznaného stáří. S odstupem téměř třiceti let lze jeho čin považovat za průkopnický – hlasů, z nichž jsou slyšet všechny vzlety a pády životní pouti, na deskách výrazně přibylo.

Když každou sloku úvodní, titulní písně zahájí veršem „Už to měl dávno vymyšlený“ a ukončí slovy „když vtom - kiks“, je v tom kus hospodského bluesmana, karlínského proletáře i masky, kterou si často nasazuje americký písničkář (a Třešňákův vrstevník) Tom Waits. Její přesvědčivost roste s tím, jak příkrý je kontrast mezi (zdánlivou) neumělostí a dokonalostí provedení – za bohémskou postavou se skrývá tvůrčí, sehraný a puntičkářský realizační tým. V případě Třešňákova Temporary Quintetu mu velí kytarista a aranžér Josef Štěpánek.

Kiks, při němž jsem si maně vzpomněl na Waitsovu pecku Heartattack and Vine, by bylo možné považovat za jeden z mála přesvědčivých tuzemských protestsongů, byť vlastně není nijak adresný a místo vnějšího nepřítele se obrací proti do sebe zahleděnému pinožení.