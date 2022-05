Recenze: Uvnitř banánu. Klusákovy zápisky z podzemí hudby

Jsou to minipříběhy životního údělu hudebních umělců či kapel rozdělené do sedmi oddílů. Najdeme zde črty, často s výraznou pointou, které ukazují muzikanty, již stojí na okraji, již se zbláznili, které lidé považovali za blázny, figurky, které potkáváme na ulicích a nehodili byste jim korunu, surové figury hledající přes hudbu UFO, nebo toužící docílit univerzálního jazyka hudby.

V naprosté většině ale Klusák vypráví neuvěřitelné příběhy o „zamilovávání se do hudby“, při nichž vám na tváři vytane úsměv podobný tomu, když vidíte nádherný obraz, a vaše srdce znenadání objeví, že je krásný. Takový je třeba příběh The Langley Schools Music Project.

„Nejdřív jsem jen vršil příběhy outsiderů, art brut muzikantů, mystifikátorů, snivců, zneuznaných vynálezců, prokletých hiphoperů, utajených géniů, hudebních zločinů z lásky. Teprve časem se ukázalo, že vzniká kniha o hodnotách. O tom, jak hudba a osudy mohou vyjevit, že to, co běžně pokládáme za cenné, se dá převrátit vzhůru nohama,“ říká o knize Klusák.

Uvnitř banánu je výsledkem let práce, možná spíš vedlejším produktem let práce hudebního publicisty, který si klade otázku, co je to hudba, kde jsou hranice mezi zvukem a hudbou, zvukem a hlukem.