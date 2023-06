Režisér z instagramu? Filmy Wese Andersona jsou chytřejší, než se zdá

Začalo to instagramovým účtem Accidentally Wes Anderson, kam uživatelé z celého světa přidávají fotky exteriérů a interiérů, které vypadají jako záběry z Andersonových filmů. Novějším trendem jsou TikTok videa s hashtagem #WesAnderson, na nichž se obyčejná dovolená ve Španělsku nebo cesta vlakem z Connecticutu do New Yorku díky využití režisérových inscenačních technik mění v uměleckou performanci. Rostoucí oblibě se těší taky parodické šoty, které v duchu andersonovské estetiky generuje umělá inteligence.