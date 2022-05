The Washington Post: Sbohem, Puškine aneb Soumrak všeho ruského na Ukrajině

Serhij Sternenko říká, že od vypuknutí ozbrojeného konfliktu v roce 2014 mezi ukrajinskými nacionalisty a Moskvou podporovanými separatisty na východě Ukrajiny provedl několik odvážných nočních misí proti ruským cílům, včetně jedné akce několik měsíců před nynější ruskou invazí. Jeho terčem byly sochy, napsal zpravodajský server The Washington Post .

„Pomníky sovětského režimu a ruského impéria připomínají lidem všechna zvěrstva, která Rusko a Sovětský svaz spáchaly na obyvatelích Ukrajiny,“ řekl Sternenko, jehož kanál na serveru YouTube odebírá 90é tisíc lidí; některé ze svých činů zveřejnil i na internetu. „Když vidím pomník Kateřiny II. v Oděse, připadá mi to jako Hitlerův pomník v Izraeli,“ říká.

Začátek války uspíšil snahu Ukrajiny odstranit jména slavných ruských a sovětských osobností ze stanic metra, ulic a pamětihodností. Existuje na to dokonce i aplikace. Jediným důvodem, proč nebylo v poslední době strženo více ruských soch, je podle Sternenka to, že Ukrajinci jsou příliš zaneprázdněni válkou.

„Je obecně zajímavým rysem naší doby, že jsme začali chápat historii tak citlivě,“ řekl Anton Drobovyč, šéf ukrajinského Ústavu národní paměti. Dodal, že pro Ukrajinu je proces odkrývání historie z let ruské a sovětské nadvlády poměrně nový.

„Pro mě to byla součást šedé sovětské reality,“ řekl Hrycak. Jako by Sovětský svaz ulici po ulici a náměstí po náměstí na Ukrajině a v dalších bývalých republikách vymazával historickou paměť, dodal Hrycak. „Ukrajincům byla odepřena jakákoli paměť, která by je odlišovala od Rusů. Politikou Sovětského svazu vůči Ukrajině byla totální amnézie,“ uvedl.