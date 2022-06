Gotické perly i židovská čtvrť. Historické město roku Boskovice slaví 800 let

Celých osm století nazpátek, do období kralování Přemysla Otakara I., se datuje první zmínka o Boskovicích. Za tu dobu město obohatily cenné stavby řady stylů, od gotiky přes renesanci a baroko k empíru a romantismu 19. století. Na malé město s 12 tisíci obyvatel jsou zde v opravdu vysoké koncentraci, s velkým podílem židovské kultury.

Kulaté výročí si žádá i náležité oslavy. Konají se od března, vrcholit mají v srpnu a pokračovat budou až do adventu. Boskovičtí slaví dvojnásob, protože letos získali titul Historické město roku. Zásluhu na tom měly i opravy dvou cenných domů v židovské čtvrti a restaurovaný šlapací rumpál hradní studny.

Součástí oslav bude i červnová připomínka 100 let místního fotbalového klubu. V červenci si lze prohlídku památek zpestřit jubilejním 30. ročníkem multižánrového festivalu Boskovice, který ovládne celé město včetně hradu. V září se pak přidají gastronomické Husí slavnosti v zámeckém parku.

Podobně starý jako hrad je zřejmě i kostel Všech svatých, stojící severovýchodně od centra. Podle památkového katalogu má jádro ze 13. století, dnešní podoba je však pozdně gotická z 15. století. Je jednolodní, s plochým stropem. Další úpravy se zde dělaly až do 19. století. Od roku 1838 má prodlouženou loď téměř na dvojnásobek původní délky. Zachoval se i s ohradní zdí, která vymezovala bývalý hřbitov. V interiéru je cenná kovaná renesanční kazatelna věnovaná architektem Sylvestrem Fiotou, autorem boskovické synagogy.

K hlavním symbolům města patří více než 40metrová radniční věž s pozdně renesančním vzhledem z roku 1567 a bání z 18. století. Je čtyřhranná a ve střední části má zkosené rohy do osmiúhelníku, jako by ji někdo okrouhal nožem. Vyvolává to optický efekt, díky němuž se věž zdá vyšší než ve skutečnosti. Ostatní části radnice jsou původem také renesanční, ale přestavěné v 19. století.