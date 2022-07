Tady se čas zastavil. Historické plovárny nabízejí víc než jen koupání

Jako by zde čas plynul pomaleji. Nebo se zcela zastavil. Plovárny z dob první republiky i starého Rakouska si stále uchovávají doslova hmatatelné kouzlo. Relaxace v nich je díky tomu intenzivnější než na moderních koupalištích, přestože je tu mnohdy voda bez vyhřívání. Platí to do velké míry i pro plovárny, které už změnily svůj účel nebo se nedochovaly v původní a celistvé podobě. Ponořte se do výběru těch nejkrásnějších v Česku.