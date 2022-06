Nové národní kulturní památky: Unikátní kostely na Broumovsku

Příchod benediktinů znamenal pro kraj velký rozvoj. Ten největší přišel v době barokní obnovy, poté co se řádu podařilo po třicetileté válce, morových ranách a období hospodářského útlumu opět postavit na nohy. Zásluhu na tom měli opati Tomáš Sartorius a hlavně Otmar Zinke, který na Broumovsko přivedl geniální architekty, otce a syna Dientzenhoferovy.

Menším dílem otec Kryštof a větším syn Kilián Ignác v první polovině 18. století přebudovali klášter a v oblasti postavili skupinu kostelů ve stylu dynamického baroka. Svým originálním pojetím a kvalitou hodně převyšují tehdejší běžné venkovské stavby a vynikají i urbanisticky. Architekti je umisťovali na návrší a do center obcí, čímž v kraji vytvořili vzájemně propojené dominanty a orientační body. Jejich kompozici doplňuje starší kostel od jiného autora a kaple ve skalách.

Loni uplynulo 270 let od smrti Kiliána Ignáce Dientzenhofera a letos 20. června to bylo 300 let od úmrtí jeho otce Kryštofa. Nynější povýšení skupiny staveb na národní kulturní památky je i připomenutím jejich osobností. Od roku 2016 existuje také iniciativa pro zapsání souboru na seznam UNESCO. Jednou z podmínek je právě nejvyšší národní památková ochrana. Nutné bude také dokončit opravy všech staveb, dílem dosti zanedbaných. Použité letopočty vycházejí z údajů uznávaného odborníka na české baroko, profesora Mojmíra Horyny.