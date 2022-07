Ferraty v Rakousku. Tipy pro milovníky výšek

Základní klasifikace je podle obtížnosti. Označení se může lišit podle zemí, kde se nacházejí. Například v Rakousku používají pětičlennou stupnici obtížnosti – od A do E (ojediněle F), kde A značí ty nejlehčí a naopak E ty nejtěžší. Obtížnost je důležité vybírat s rozmyslem a ohledem na aktuální schopnosti lezce.

Na trasách je důležité dbát na dodržování bezpečnostních opatření a držet se zásad bezpečného pohybu na zajištěných cestách. A to nejen kvůli sobě, ale také ostatním lezcům, kteří například nemusejí být tak zdatní jako vy, nebo naopak.

Nedílnou součástí je i správné a funkční vybavení. Co do něho patří?

Co do počtu těchto zajištěných tras je Rakousko evropskou velmocí. Na své si přijdou začátečníci, pokročilí i opravdu zkušení lezci.

Jedna z nejpopulárnějších zajištěných tras v Rakousku se nachází v pohoří Dachsteingebirge jihovýchodně od Salcburku. Její obtížnost je C/D a na konci na lezce čeká hlavní lákadlo – 40 metrů dlouhý lanový žebřík, který lze obejít, pokud by měl někdo strach.

Nedaleko oblíbeného jezera Mondsee se východně od Salcburku na severním okraji Solné komory nachází zajištěná cesta Drachenwand. Má střední obtížnost C, měl by jí tedy zdolat mírně pokročilejší lezec. Nabízí krásné výhledy na okolní krajinu, včetně jezera Mondsee. Díky snadné dostupnosti se jedná a poměrně frekventovanou a populární trasu v hlavní sezóně, lepší je tedy nastupovat co nejdříve ráno, abyste se vyhnuli případným frontám.