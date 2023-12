Příběh skutečného vánočního zázraku, stromečku a promrzlé Lidušky

Rozhodla se, že dítěti bude lépe bez ní. A jí snad bude lépe bez dítěte. Šla do lesa. Čekala, až v blízkosti uslyší hlasy a dítě položila pod smrk. Doufala, že dceru někdo brzy najde a zachrání. A že bude mít lepší život. Tak to alespoň vysvětlovala policistům. A tak tomu asi věřila.

„… a tu zanesl k nám vítr slabý sten. Byl to dojemný nářek, bezbranný, umdlévající, loučení se světem. Tak naříkává vysoká, je-li smrtelně poraněna. Chtěli jsme jí zkrátit muka a zamířili jsme napříč podrostem k domnělé srnčí… Ale když jsme rozhrnuli poslední větve podrostu, spatřili jsme hrůzu větší, než jsme očekávali. Leželo tu malé robátko, nahé, jen čepeček na hlavě a košilku rozhalenou, na špinavé peřince. Malé tělíčko zmodralo již mrazem…“

Ludmilu v nemocnici zachránili. Pak ji adoptovali bezdětní manželé Polákovi. Vdala se, přestěhovala do Prahy a s manželem vychovali čtyři děti. Dožila se 78 let.

Během pěti let sbírka vynesla tolik peněz, že v Brně mohl být otevřen dětský domov Dagmar, pojmenovaný na počest dánské královny.

Bůh Slunce je nemocný, oslabený. Je třeba přežít dobu tmy a zimy. Co pomůže? Snad přítomnost neumírající přírody. Zelené větve, které upevňují víru, že Slunce se zotaví a vrátí.

Nebudeme se tady pouštět do učených rozprav na téma, zda a jak tenhle starý zvyk, tahle stará víra souvisí s Vánocemi. Ale můžeme se snad bez provokativních souvislostí ohlédnout za dějinami vánočního stromku. A tady narazíme na „ Bratrstvo Černohlavců “.

Bylo to tak:

Luther šel před Štědrým dnem na procházku do lesa. Bylo jasno a on skrze větve smrků viděl na nebi zářit hvězdy. Řekl si, že ten nádherný zážitek musí zprostředkovat svým blízkým. A jako první připevnil na vánoční stromek svíčky a zapálil je. Hvězdy prosvítající mezi větvemi.

A to jsou Vánoce. Bez ohledu na vyznání, bez ohledu na to, zda je člověk pohan, křesťan, ateista, kdokoli… Je to zázračný prožitek. Pohled na „hvězdné nebe nade mnou“, nekonečný zářivý vesmír, jemuž jsme zcela lhostejní a proti kterému jsme nepatrní tak, že ani nestojíme za zmínku.