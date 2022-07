Nejlepší šéfkuchař na světě kouzlí s přírodou a dbá na ekologii

Restaurace Mirazur v Mentonu na jihu Francie nejen, že má tři michelinské hvězdy, ale v roce 2019 byla korunovaná i titulem nejlepší restaurace na světě v žebříčku World's 50 Best. Tamní šéfkuchař italsko-argentinského původu Mauro Colagreco je horlivým ochráncem životního prostředí.

Mirazur, který získal svou úplně první hvězdu pouhých deset měsíců po svém otevření, v roce 2007, je mnohem více než jen luxusní středomořskou adresou. Je to samozřejmě kreativní a vynalézavý styl Maura Colagreca, který ho vynesl mezi nejlépe hodnocené restaurace na světě.

V rozhovoru pro Seznam Zprávy Mauro Colagreco vysvětluje, co mu v jeho práci přinesl ekologický přístup a neoblomné spojenectví s přírodou.

Výběrem toho, co jíme, si vybíráme svět, ve kterém budeme zítra žít. Mirazur se již několik let zásobuje přímo z vlastní zahrady, kterou obohacujeme také domácím kompostem. Pěstujeme zásadně podle organických principů a spolupracujeme pouze s malými místními producenty, používáme výhradně sezonní produkty. Tito farmáři jsou oddaní lidé, kterým záleží na zachování přírodních zdrojů a rytmu ročních období.

Místo nákupu ekologicky zodpovědných značek raději zajedu přímo na farmy, abych viděl pracovní metody a způsob pěstování. Byl to dlouhý proces, se kterým jsem začal hned po příjezdu do Mentonu v roce 2006. Zahrnuje to také návštěvy malých místních trhů, je potřeba spousta času na ochutnávání, diskutování a tím pádem také postupné navazování přátelských a trvalých vztahů.