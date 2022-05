Tři novinky z metropole, kam se vyplatí vyrazit za dobrým jídlem

Nejprve si představme Tři grácie – poměrně komorní podnik ověnčený dlouhou historií. Ještě za minulého režimu šlo o vyhlášenou vinárnu s moravským vínem, kam chodila celá řada celebrit – hlavně herci z Národního divadla, ale i osobnosti z disentu. Po revoluci to šlo s vinárnou od deseti k pěti a stala se z ní tuctová nálevna pro cizince. V současnosti se ale Grácie pokoušejí o restart.

Podnik dostala na starost zkušená gastronomická společnost, která provozuje třeba Malostranskou besedu, takže bude vědět, co českým hostům chutná. Také interiér prošel poměrně citlivou rekonstrukcí, o výzdobu se postaraly velkoformátové fotografie pražských zákoutí. Navíc ještě Grácie disponují krásnou terasou s výhledem na Národní divadlo, takže je nanejvýš pravděpodobné, že se jim restart vydaří.

S čím jde vinárna do boje za očistu své pověsti a znovuzískání pražských hostů? Mezi předkrmy lze najít oblíbený roastbeef s domácí tatarkou či lososový tatarák s avokádem, v kategorii hlavních pokrmů nabízí všechny české evergreeny: svíčkovou, jelení guláš na červeném víně, grilovaná křidélka s chilli omáčkou či pořádný řízek s vídeňským bramborovým salátem.

To bude lákat většinu hostů. Co naopak zaujalo nás, byla kreativní proměna burgeru, který zde připravují s trhaným kachním masem a pěnou z červeného zelí – prostě tradiční česká kačena trochu naruby. Je vtipné, když se zakousnete do burgeru a cítíte chuť nedělního obědu u babičky. A protože Češi stále více vyznávají pivo, vedle vína z Château Valtice tady čepují také plzeň.