Začíná to brněním prstů. Jaké jsou příznaky „karpálů“ a proč trápí víc ženy

Oproti všeobecnému přesvědčení ale mezi pacienty rozhodně nepatří pouze pracující na počítači. Jsou to i maminky, které často zvedají dítě, skladníci, profesionální řidiči, vzpěrači činek v posilovnách i lidé, kteří se pohybují za pomoci francouzských holí. Ti všichni přetěžují ruce natolik, až jim přestanou sloužit.

Změnil se také věk, kdy se první příznaky objevují. Zatímco dříve do ordinace přicházeli lidé až zhruba kolem pětačtyřiceti, padesáti let, dnes není výjimkou pětadvacetiletý pacient. Ohroženější jsou také více ženy než muži, a zejména před menopauzou, protože hormon estrogen na sebe váže vodu a šlachy jsou pak více nabobtnalé.

Prvními varovnými signály by pro člověka mělo být brnění prstů, snížená citlivost nebo bolest zápěstí. Už v tu chvíli by to měl být impulz k návštěvě praktického lékaře. Bolest je taková, že člověka může i budit ze spaní. Poslední fáze pak je, když začnou vypadávat předměty z ruky. Lékař musí v první řadě zjistit, zda jde skutečně o syndrom karpálního tunelu, anebo o jiný problém. Může jít totiž třeba také o uskřinuté šlachy ze zad či lokte. Diagnostika probíhá pomocí klinického a EMG vyšetření.