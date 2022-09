Komentář: Kdo chce vidět feminismus, ať se podívá do Íránu

Už několik dní zuří v Íránu nepokoje, které rozpoutala smrt dvaadvacetileté Mahsá Amíníové. Tu zatkla mravnostní policie za to, že neměla správně oblečený hidžáb. Podle svědků jí policisté udeřili hlavou o policejní auto a uhodili ji do ní obuškem. Po třídenním kómatu Mahsá zemřela.

Protesty se rozšířily ze Sakízu, kde se konal její pohřeb, do dalších měst, kde lidé skandují „Žena, život, svoboda!“, ženy demonstrativně pálí své hidžáby a stříhají si vlasy a muži zapalují auta, lezou na budovy a strhávají portréty ajatolláha Chameneího. Hidžáb je v Íránu sudem se střelným prachem; až teokratický režim padne, bude to právě kvůli němu. Zatím se režimu každou protestní vlnu podařilo pomocí policejních a soudních represálií potlačit. Sám poradce ajatolláha Chameneího v pondělí rodinu zesnulé Mahsá Amíníové navštívil, aby ji ujistil, že budou policejní pochybení vyšetřena a potrestána, k uklidnění protestů to ale rozhodně nepřispělo.