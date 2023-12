Komentář: Místo pohřbu Špindl. Klausův symbol

Do soboty, dne smutečního obřadu, se mělo za to, že Klaus nepřijde vzhledem k rekonvalescenci po prodělaném covidu. Tu dříve oznámil Institut Václava Klause, s tím, že exprezident „omezil na několik příštích dnů svůj program“.

V rozhovoru pro Rádio Impuls upřesnil, že je v „postcovidovské fázi“, nicméně: „Já už jsem několikrát prožil dvouhodinové mše ve svatém Vítu, kdy bylo pod nulou a kdy se tam skoro nedalo přežít a člověk vymrzl šíleným způsobem. Já myslím, že není důvod, abych chodil. Já jsem poslal kondolenci rodině a myslím, že s Karlem Schwarzenbergem jsem měl naprosto korektní, přiměřené vztahy. Říct něco víc než přiměřené by bylo falešné a myslím, že nemá smysl to rozebírat. Byli jsme každý z absolutně jiného soudku po všech stránkách. Od toho, v čem jsme vyrostli, po názory na svět.“

Takže asi takhle: Nebyla to ani skutečná, ani diplomatická chřipka. Spíš otevřená – a svobodná – volba na pohřeb nejít. Protože kondolence prý postačila, vztahy byly korektní a přiměřené. A říkat víc by bylo falešné.

Ano, osobně by Klaus musel jistě něco „překousnout“. Že snad byli se Schwarzenbergem „z absolutně jiného soudku“? To ale není důvod pro absenci. Vlastně naopak. Byl by to důvod dát najevo, že jde o méně podstatné záležitosti, nad které se zvlášť u bývalé hlavy státu sluší povznést.